Tonali: «Tutta la squadra sogna di vivere partite come quella di domani». Le parole del centrocampista rossonero

Sandro Tonali ha parlato in conferenza stampa dell’emozione di vivere serate come quella di domani. Ecco le parole del centrocampista del Milan:

«Non sono solo che sogno di vivere queste partite, ma tutta la squadra. Sappiamo che importanza ha la gara e ognuno di noi ha emozioni. L’anno scorso non siamo riusciti a passare il turno, quest’anno stiamo ancora lavorando per farcela. Giocheremo con voglia ed emozione per raggiungere a tutti i costi questo obiettivo.»

