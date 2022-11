L’attaccante del Brentford Ivan Toney ha commentato la vicenda alla quale è stato accostato il suo nome, con le indagini partite nelle scorse ore

Le parole sui social di Toney dopo l’apertura del caso Calcioscommesse:

SCOMMESSE – “Sono a conoscenza della notizia. Ho dato il mio aiuto alla FA con la sua indagine. Non rilascerò alcun commento fino a quando l’indagine non sarà conclusa. Il mio sogno d’infanzia è giocare per il mio Paese ai Mondiali”. E Southgate lo starebbe ancora tenendo in considerazione per la spedizione in Qatar.

