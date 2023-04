Toni: «Barella fenomenale, fa gol da centravanti. Correa si può rilanciare». Questo il commento dell’ex attaccante

L’ex attaccante Luca Toni a Prime Video ha parlato della partita dell’Inter contro il Benfica:

“L’80% del gol di Lautaro è di Dimarco, ha fatto un’azione spettacolare. E’ un giocatore forte, mi piace, fa tanti assist. Noi attaccanti amavano giocatori che facevano passaggi del genere. Barella è un giocatore fenomenale, ha fatto un gol pazzesco, un gol da centravanti, correva ovunque poi, mi piace perché sta diventando sempre più bravo nell’area di rigore, fa gol importanti quasi da centravanti.

L’Inter ha bisogno di una serata come questa per dare entusiasmo all’ambiente, questa vittoria porta ad un derby spettacolare ma devono fare punti in campionato. Correa in campionato non ha fatto bene, con questo gol si può rilanciare e può essere un’arma in più per il campionato”

