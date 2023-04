Inter, nel mirino quattro nomi per sostituire Skriniar, promesso sposo del PSG. Da Scalvini a Solet: gli scenari

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’Inter ha già iniziato a lavorare alla ricerca del sostituto di Skriniar. Merih Demiral, sotto contratto con l’Atalanta fino 2026, è un nome gradito da tempo ai massimi dirigenti dell’Inter e non è più un punto fermo di Gasperini, ma servirebbe un’offerta diversa a quella inoltrata lo scorso gennaio – prestito con diritto di riscatto – per convincere il club bergamasco. Sempre all’Atalanta gioca Giorgio Scalvini, che per età e prospettive di crescita rappresenterebbe un investimento molto intelligente per il presente ed il futuro. Il suo contratto scade nel 2027 e la valutazione di mercato è importante, ma gli ottimi rapporti tra le due società e tra l’Inter e l’entourage del giocatore sono aspetti da tenere in considerazione.

In occasione della partita di Europa League tra Roma e Salisburgo dello scorso febbraio, gli osservatori nerazzurri si sono appuntanti il nome di Omar Solet, centrale classe 2000 in forza alla formazione austriaca e alla quale è legato sino all’estate del 2025. Occhio poi all’occasione a basso impatto economico rappresentata da Samuel Umtiti, tornato protagonista e su buoni livelli con la maglia del Lecce.

