Inter-Benfica, arrivano le scuse del club portoghese: «Gli incidenti non sono in linea con i nostri valori e principi»

Son arrivate le scuse del Benfica per gli incidenti causati dai tifosi portoghese prima e durante la sfida di San Siro contro l’Inter.

“Abbiamo inviato una lettera all’Inter esprimendo il nostro rammarico e scusandoci per gli incidenti accaduti durante la partita di Champions League. Non sono in linea con i valori e i principi del Benfica”.

L’articolo Inter-Benfica, arrivano le scuse del club portoghese: «Gli incidenti non sono in linea con i nostri valori e principi» proviene da Inter News 24.

