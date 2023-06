Toni: «Mi è dispiaciuto per Maldini. Ora la nuova dirigenza…». Le parole dell’ex calciatore su cosa si aspetta dal nuovo Milan

Luca Toni ha parlato ai microfoni di TMW dell’addio di Maldini e di cosa si aspetta dal nuovo Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Mi è dispiaciuto per Maldini, che è la storia del Milan. Hanno vinto un campionato pur non avendo la squadra più forte e ora la nuova dirigenza avrà una bella pressione addosso, perché sono andati via dirigenti importanti»

