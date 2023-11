Toni: «Per tenere vivo il campionato, l’Inter non deve vincere» Le parole dell’ex attaccante

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex bomber, Luca Toni, ha parlato del campionato e del big match tra Juventus ed Inter:

«Napoli ed Atalanta Possono ambire ad un posto in Champions. L’Inter ha la squadra più forte e ora ha pure acquisito sicurezza. E chi ha rose alla sua altezza, come Milan e Napoli, ha avuto difficoltà. L’eccezione è la Juve, che è lì. Big match? Per tenere vivo il campionato bisogna sperare che l’Inter non vinca»

