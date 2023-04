A Radio Bianconera, l’agente di Rugani, Davide Torchia, ha parlato così del momento in casa Juve.

TORCHIA – «È chiaro che la Juve non possa essere del tutto tranquilla. Allegri si trova a gestire una squadra che non sa nulla del proprio futuro, non sa su quali basi fondare la prossima stagione, e in una situazione del genere è impossibile anche presentare un progetto ai giocatori, a quelli che vorresti far rimanere come a quelli che potresti voler acquistare per rinforzare la rosa».

The post Torchia preoccupato: «Juve mai tranquilla, non sa nulla del proprio futuro» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG