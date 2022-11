Per il Torino di Ivan Juric ci saranno due test contro squadre spagnole in quel di dicembre. Ma non solo

Il Torino sarà in ritiro in Spagna dal 7 al 18 dicembre. I granata affronteranno due squadre della Liga per testare la propria condizione di forma. Sabato 10 il primo avversario sarà l’Espanyol, squadra appena sopra di 1 punto dalla zona retrocessione in virtù di un brutto ultimo periodo.

Venerdì 18 sarà poi la volta dell’Almeria, che al contrario ha chiuso la prima fase del campionato con 3 vittorie in 5 partite, particolarmente forte in casa, tanto da avere raccolto ben 15 dei suoi 16 punti nel proprio stadio. A cavallo di Natale la squadra di Juric affronterà altre due amichevoli: il 23 dicembre all’Olimpico contro la Cremonese e il 28 al Brianteo il Monza.

L’articolo Torino, 2 test spagnoli a dicembre proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG