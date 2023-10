Le parole di Raoul Bellanova, esterno del Torino, dopo l’infortunio di Schuurs al ginocchio. Tutti i dettagli

Raoul Bellanova ha parlato a Dazn del Torino.

PRIME SENSAZIONI – «Juric? Pensavo sarebbe stato un mister difficile, invece ride e scherza. Ma in campo ti martella e cerca di tirare fuori il meglio. Come persona, non pensavo che fosse così aperto. Facciamo anche 10 chilometri pochi giorni dopo la partita, ma quando ti abitui trovi solo benefici. Mi sento bene fisicamente. Il mister ci tiene davvero tanto, ci dà una carica incredibile e siamo lo specchio del mister. E’ stato brutto viverlo dal campo, ero di fianco a lui e ho capito subito che si trattava di qualcosa di grave, urlava e piangeva. Il ginocchio è l’incubo dei calciatori, ti porta a stare fuori per mesi. Ma è carico e sorridente, è la cosa più importante affrontarla con il sorriso. Gli siamo vicino, gli abbiamo scritto tutti: è un campione, ma fuori dal campo è una persona bellissima. Può contare su di me e su tutta la squadra».

