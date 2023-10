Le parole di Davide Calabria, capitano del Milan, nel post partita della sfida di Champions League contro il PSG

Davide Calabria ha parlato a Prime video nel post partita di PSG-Milan.

PAROLE – «C’è rammarico per le prime due partite, oggi hanno dimostrato di essere più forti di noi. Purtroppo non stiamo finalizzando le occasioni, loro hanno un fenomeno che al primo tiro fa gol. Potevamo fare meglio nel possesso palla, ci siamo un po’ sbilanciati e siamo mancati in alcune scelte. Un giocatore come Mbappé fa la differenza. Adesso è dura ma non è ancora finita, ce la giocheremo, è difficile ma chi non ci crede può restarsene a casa».

