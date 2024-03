Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per preparare Udinese-Torino, ecco le dichiarazioni del tecnico prima del match di Serie A

Si scrive come Udinese-Torino, si legge come un crocevia fondamentale per la stagione dei granata (così come quella dei friulani). Intervenuto in conferenza stampa così l’allenatore dei granata Ivan Juric ha preparato il prossimo incontro di Serie A. Le ultime speranze per i piemontesi in chiave europa passano – tutte o quasi – dai 90 minuti del Bluenergy Stadium.

Un successo rilancerebbe il Toro nella sua rincorsa in classifica, un ko vorrebbe dire pressoché definitivamente addio alle ambizioni di qualificazione ad una competizione continentale. Di questo e di tanto altro ha interloquito quest’oggi Ivan Juric in conferenza stampa con i giornalisti. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

SOSTA NEL MOMENTO GIUSTO – «Mah no…Ci esprimiamo bene, quindi speriamo di continuare. Penso che non arrivi nel momento giusto».

INSIDIE UDINESE – «Hanno grandi individualità, giocatori forti e di gamba. Hanno uno stile di gioco consolidare, sanno aspettare e poi colpire in velocità o nei piazzati. Ha un organico importante»

SAZANOV E ZAPATA PRE-CONVOCATI – «Vediamo chi sarà chiamato, l’importante è creare valore: quando si viene convocati, è normale che faccia piacere anche all’allenatore»

AMBIZIONE EUROPA – «Ultimamente giochiamo ad ottimi livelli, ma non siamo riusciti a capitalizzare e siamo mancati nei dettagli, anche un po’ di sfortuna. Dobbiamo continuare così e crederci, ora devi cominciare a vincere le gare anche in modo non pulito».

