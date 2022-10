Torino, doppio rinnovo in serbo: prolungano Lukic e Milinkovic. Il centrocampista dovrebbe firmare prima del Mondiale

Secondo Tuttosport Davide Vagnati è in trattativa con l’entourage di Sasa Lukic per rinnovare il contratto del centrocampista in scadenza nel 2024 e soprattutto adeguargli lo stipendio ai big della rosa. L’ultima proposta granata è stata di un milione e mezzo a stagione, più del doppio di quello che percepisce. Dai 700.000 euro al milione e mezzo contro il milione e 700-800.000 che chiede il giocatore. Un nuovo appuntamento dovrebbe sbloccare la situazione prima del Mondiale.

Mondiale che dovrebbe vivere da protagonista anche Vanja Milinkovic-Savic, proprio grazie alla titolarità conquistata in granata. Secondo La Gazzetta dello Sport tra non molto potrebbe arrivare il rinnovo anche per il portiere del contratto in scadenza nel 2024: una sorta di premio per quanto dimostrato sul campo.

L’articolo Torino, doppio rinnovo in serbo: prolungano Lukic e Milinkovic proviene da Calcio News 24.

