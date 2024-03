All’Olimpico Grande Torino andrà in scena la sfida di Serie A tra Torino e Fiorentina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Olimpico Grande Torino andrà in scena la sfida di Serie A tra Torino e Fiorentina. I granata per ritrovare il sorriso e un salto di qualità che manca alla squadra di Juric. Dall’altra Italiano vuole dare continuità dopo l’ultima vittoria in campionato contro la Lazio. La zona Champions è ancora alla portata ma non può perdere altri punti per strada. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic, Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric. A disposizione: Gemello, Popa, Sazonov, Masina, Ilic, Gineitis, Kabic, Savva, Pellegri, Okereke.

FIORENTINA (3-4-1-2): Terracciano, kayode, Milenkovic, Ranieri; Biraghi, Arthur, Bonaventura, Ikoné; Beltran; Belotti, Nico Gonzalez. All. Italiano. A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Parisi, Barak, Mandragora, M. Lopez, Infantino, Nzola, Sottil.

Torino-Fiorentina: orario e dove vederla

Torino-Fiorentina gara delle ore 20:45 del sabato che proseguirà con la ventisettesima giornata della Serie A, l’ottava del girone di ritorno. All’Olimpico Grande Torino sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 201 e 2013 e Sky Go.

