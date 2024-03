Il Bayern Monaco non sa più vincere perché è arrivato un pari contro il Friburgo e il Leverkusen potrebbe scappare

I bavaresi, dopo il ko contro la Lazio in Champions, hanno perso terreno in campionato. Tuchel non è riuscito a dare nuova linfa alla squadra, anche se nel pari esterno potrebbero esserci diverse cause. La prima è senza dubbio il pensiero della gara di ritorno contro la Lazio, mentre la seconda pensare di aver già perso lo scudetto in Bundesliga e puntare tutto sulla Champions. La gara contro i biancocelesti dovrà e sarà tutta un’altra musica.

