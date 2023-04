L’ex Inter Andrew Gravillon ha parlato ai microfoni ufficiali del Torino ricordando anche i suoi trascorsi in nerazurro

Gravillon ha rievocato il suo passato all’Inter:

“La difesa a tre la faccio da quando ero all’Inter, in questo modo no, però ho imparato tantissimo. Il mister gioca sull’uno contro uno, prima non giocavo così. Ma allenandomi tanto, sono riuscito ad integrarmi bene. Sei stato all’Inter, Pescara, Benevento. Dove il salto di qualità? Il salto di qualità l’ho fatto più al Pescara”.

L’articolo Torino, Gravillon: «Già all’Inter giocavo con la difesa a tre. Il salto di qualità…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG