Non è finita la guerra tra Juventus e Inter: i bianconeri preparano ricorso dopo il caotico finale dello Stadium

I fatti di fine partita tra Juventus e Inter hanno infiammato ulteriormente il clima teso tra i due club.

Come appreso da Juventusnews24.com, la Juventus pare intenzionata a presentare ricorso, sia per la squalifica di Cuadrado che per la chiusura della curva.

