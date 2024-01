Il Torino pensa al presente ma intanto dà uno sguardo anche al futuro, soprattutto per quanto riguarda la panchina: piace Palladino

Il profilo del tecnico del Monza potrebbe essere quello giusto per continuare e migliorare il lavoro iniziato da Juric. Con i brianzoli sta facendo vedere ottime cose e la coppia Cairo-Vagnati è rimasta stupita in positivo dalle sue doti, nonostante la giovanissima età. Per l’estate potrebbe essere un nome caldo. Lo scrive Tuttosport.

