Le ultime sulla trattativa tra West Ham e Torino per il ritorno in granata di Nikola Vlasic. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe in una fase di attesa la trattativa tra il West Ham ed il Torino per il cartellino di Nikola Vlasic. Il centrocampista croato, dopo il prestito dell’ultima stagione, ha espresso la volontà di tornare in Serie A.

Il club inglese sarebbe disposto a farlo partire, ma questa volta solo a titolo definitivo. Il club granata dovrà quindi alzare la proposta per avvicinarsi ai 15 milioni di euro richiesti dagli inglesi.

