Le parole del difensore del Torino Buongiorno ha voluto parlare delle sue condizioni attuali in vista della gara con l’Inter

A fantacalciotv, il difensore del Torino Buongiorno ha voluto parlare delle sue condizioni prima della gara con l’Inter.

«Sto meglio e lavoro sempre per migliorare. Spero di tornare presto in squadra e non vedo l’ora di tornare in campo».

