Il centrocampista dell’Inter Mkhitaryan è pronto a ritornare a pieno regime per la gara in trasferta contro il Torino

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista dell’Inter Mkhitaryan sta lavorando a pieno regime per quanto riguarda la sfida esterna contro il Torino: non escludendo addirittura la possibilità di giocare titolare.

Oggi ad Appiano Gentile è risultato tra quelli più in forma, e le possibilità di vederlo in campo all’Olimpico Grande Torino sono abbastanza alte. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

L’articolo Mkhitaryan, il centrocampista è pronto per Torino Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG