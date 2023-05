L’allenatore nerazzurro ha optato per la prudenza e quindi contro la formazione di Juric scenderà in campo una formazione sperimentale per non dire inedita.

Sulla via verso la finale di Champions League, la partita più importante degli ultimi 10 anni, l’Inter ha la gara di Torino che è poco più di un’amichevole. Secondo la Gazzetta dello Sport Inzaghi avrebbe scelto di impiegare pochissimi o nessun titolare: Mkhitaryan e Correa sicuramente non verranno convocati mentre nei prossimi giorni si capiranno le condizioni di D’Ambrosio e Skriniar.

stadio Olimpico Grande Torino

Diversi giocatori della Primavera saranno convocati e forse scenderanno anche in campo; i nomi dei papabili sono Akinsanmiro o Stankovic a centrocampo, Curatolo in attacco e uno tra Kassama, Stabile e Di Pentima in difesa. Il grande ballottaggio di Inzaghi è ovviamente in attacco: uno tra Dzeko e Lukaku giocherà in campionato e probabilmente sarà colui che non sarà titolare col Manchester City.

