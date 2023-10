La Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha pubblicato la moviola della partita tra Torino e Inter dando un 6 a Marchetti

MOVIOLA – «Al 15′ del secondo tempo, in area Torino, Sazonov riceve prima un calcio da Lautaro e poi, con la punta del piede, riesce ad allontanare la palla. Il contatto successivo con Dumfries non ha, come quello precedente, il dna da calcio di rigore. Giusto il fallo di Ilic su Mkhitaryan. Carlos Augusto andava ammonito prima, mentre il giallo per Barella pare ‘forzato’ (ma il labiale chissà…)».

