L’ottimo impatto di Thuram sul mondo Inter: arrivato in estate a zero è stato sin da subito importante per la squadra

L’impatto del francese sul mondo Inter è stato sin da subito positivo e determinante per il modo di giocare di Inzaghi e non solo. Fisicamente possente, rapido, veloce, e con un ottima capacità nel capire i movimenti giusti sia per inserirsi e far male, sia per liberare i compagni. Proprio in questo senso a beneficiare di più del suo lavoro è il compagno di reparto Lautaro Martinez.

I due riescono a trovarsi a meraviglia e in tandem riescono, spesso e volentieri, a essere letali per le difese avversarie, come è successo col Torino o prima con la Fiorentina. Riescono a completarsi e capirsi con i movimenti giusti e l’arrivo di Thuram ha permesso all’argentino di giocare anche più libero di testa, con meno responsabilità ed essere più decisivo sotto porta. Undici i centri del capitano nerazzurro sin qui ed è sempre più il capocannoniere della Serie A. Tre, invece, quelli del classe ’97 francese (quattro contando quello in Champions col Benfica) ma conditi anche con 7 assist. Numeri importanti per un giocatore arrivato in punta di piedi e che a piccoli passi è entrato subito nei meccanismi della squadra. Thuram, che impatto! Pensare che in estate è arrivato a zero. E a ringraziare non è soltanto l’Inter, ma anche e soprattutto Lautaro Martinez.

