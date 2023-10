Simone Inzaghi comincia a pensare alla formazione per Torino-Inter: ipotesi cambio modulo se riposa Lautaro Martinez

Alla ripresa del campionato ci sarà Torino-Inter. Per la sfida di sabato, Simone Inzaghi comincia a studiare la possibile formazione. Al tecnico piacentino comincia a balenare l’idea di un cambio modulo in caso di turno di riposo per Lautaro Martinez, che potrebbe partire dalla panchina. A parlarne è Tuttosport.

Secondo il quotidiano, qualora l’argentino dovesse tornare stanco dagli impegni con la propria nazionale (tornerà a Milano solo giovedì insieme a Sanchez), il tecnico nerazzurro potrebbe optare per un 3-5-1-1 con Thuram unica punta. In tal caso le mezzali con compiti di inserimento sarebbero Barella e Frattesi, mentre Mkhitaryan agirebbe da trequartista alle spalle del francese. Da non escludere anche l’ipotesi Klaassen dal primo minuto.

L'articolo Torino Inter, Lautaro verso il riposo? Inzaghi pensa al cambio modulo: i dettagli proviene da Inter News 24.

