Il match tra Torino ed Inter, in programma il 21 ottobre, si avvicina: ecco gli scatti da Appiano Gentile, con Frattesi e Thuram carichi

L’Inter non vede l’ora di scendere in campo il 21 ottobre contro il Torino, come dimostra l’entusiasmo degli ultimi scatti da Appiano Gentile.

Nelle foto si possono vedere Marcus Thuram e Davide Frattesi, mentre mimano un 2 con la mano, che indica i giorni mancanti all’incontro.

