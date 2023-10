L’ex bianconero Alessio Tacchinardi si è espresso sulla lotta scudetto e sul match tra Milan e Juve, che deciderà le sorti del campionato

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex bianconero Alessio Tacchinardi parla così della lotta scudetto e di quanto sia importante il match di domenica tra Milan e Juve.

I nerazzurri non vengono neanche menzionati nella corsa al titolo.

MILAN JUVE- «Mi auguro che quello di domenica sia un Milan-Juventus da scudetto, come era anche ai miei tempi. Per la Juve non c’è occasione migliore per dimostrare di essere tornata. I bianconeri, vincendo a San Siro, possono mandare un segnale forte al campionato»

L’articolo Scudetto, Tacchinardi: «Se la Juve vince a Milano manda un segnale forte» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG