Le parole di Ivan Juric dopo la sconfitta del Torino: «Non abbiamo concesso più niente, ma i regali si pagano ed è giusto che sia così»

Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko del Torino contro la Roma. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Abbiamo regalato subito un gol, è successo già contro il Napoli: non deve capitare, ma sta accadendo spesso. Poi abbiamo avuto qualche palla gol ma non ci siamo riusciti contro una Roma che si è chiusa e ci aspettava. Non abbiamo concesso più niente, ma i regali si pagano ed è giusto che sia così».

MANCANO I GOL – «I piazzati li battiamo male, i saltatori hanno poca fame nel fare gol. I piazzati ci penalizzano tanto, pensiamo alla Roma che ha vinto tante partite sui piazzati ma non ci sono le caratteristiche dei giocatori e non ci consentono di fare gol su angoli anzi li abbiamo presi. Puoi fare sei-sette punti l’anno in quel modo e non ci stiamo riuscendo».

ZONA GRIGIA – «Siamo in zona grigia, va bene che siamo qui e non più sotto. E’ normale che vogliamo fare di più, ma in questo momento non abbiamo le capacità di fare qualcosa in più».

COSA SI É DETTO CON BELOTTI – «Grandissimo ragazzo, rimane uno splendido ragazzo che ha dato tanto al Torino. Era giusto salutarsi bene. Pensavo sinceramente che potesse giocare dall’inizio».

L’articolo Torino, Juric: «Abbiamo regalato subito il gol» proviene da Calcio News 24.

