Le parole di Ivan Juric, allenatore del Torino, sul mancato trasferimento di Alessandro Buongiorno all’Atalanta

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla viglia del Genoa.

LE PAROLE – «Buongiorno? Era sotto stress, lo si vedeva anche in allemanto che era poco sereno. Già ieri era più concentrato, domani mi aspetto il solito vecchio Buongiorno. Mercato? Abbiamo perso Miranchuk e Singo, abbiamo il problema Djidji che si deve operare di nuovo. Si è visto a Milano che abbiamo patito. Sono arrivati giocatori un po’ da tirare fuori il meglio: Soppy era fuori rosa e ha giocato poco, ma siamo convinti che abbia le caratteristiche giuste. Il russo non ha giocato molto, arriva anche per l’operazione di Djidji ma è giovane. Da Zapata ci aspettiamo quello degli anni passati, non quello degli ultimi due anni. Con queste componenti, se siamo al massimo siamo a posto; altrimenti siamo un po’ meno».

