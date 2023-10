Cairo ha ribadito la fiducia a Juric ma il Torino nelle prossime quattro partite deve svoltare altrimenti sarà esonero per il tecnico

Cairo ha ribadito la fiducia a Juric ma il Torino nelle prossime quattro partite deve svoltare altrimenti sarà esonero per il tecnico.

Una squadra a pezzi, soprattutto in difesa con l’ultimo guaio occorso a Schuurs. Il tecnico nella prossima e importante gara contro il Lecce potrebbe dover stravolgere il modulo visto che tra i difensori gli sono rimasti Rodriguez e Sazonov. A chiudere il ciclo decisivo sono le sfide a Sassuolo e Monza in campionato più Frosinone in Coppa Italia. Lo scrive Tuttosport.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG