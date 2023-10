L’allenatore del Torino, Ivan Juric, alla vigilia del match contro il Lecce, è tornato a parlare della scorsa partita contro l’Inter

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce, il tecnico del Torino, Ivan Juric, è tornato a parlare della scorsa partita di campionato contro l’Inter.

SULL’INTER – «L’ultima gara mi ha soddisfatto molto, ho visto cose interessanti e con Schuurs è stata perfetta senza concedere nulla a una big come l’Inter. La mente è aperta, gara dopo gara adotteremo le soluzioni migliori».

IO A RISCHIO ESONERO? – «Direi meglio che in passato, diventi vaccinato. A Genova mi era successo e sembrava un lutto, ma era normale. Ma dopo quattro anni in cui si è viaggiato ad alti livelli, ora è un momento di difficoltà chiara e va affrontato al meglio. Io dovevo valutare meglio certe cose: la sfida con l’Inter mi è piaciuta, siamo in emergenza in difesa e Zima non è nemmeno al massimo. Lo spessore della squadra nel reparto è scaduto. Dobbiamo aggiustare le cose, sei in discussione perché le cose non vanno bene e devi trovare nuove soluzioni. Bisogna ribaltare la situazione, questo è il mio concetto».

