L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha risposto così sulle voci che vedono Andrea Colpani accostato ad Inter e Juve

Intercettato a Milano dai microfoni di Juventusnews24.com, l’ad del Monza, Adriano Galliani, ha risposto così sull’ipotesi di Andrea Colpani all’Inter o alla Juve.

LE PAROLE – «Se ho già parlato con Inter e Juve di Colpani? Mai parlato di Colpani con nessuno. Gli abbiamo prolungato il contratto per cinque anni: leggo di prenotazioni, ma non ne abbiamo parlato con nessuno. Giuro su Dio che non ne ho parlato con nessuno e soprattutto adesso da senatore devo stare attento ai giuramenti».

