Colpani Milan, Galliani: «Vi dico come stanno le cose». Le sue dichiarazioni ai giornalisti presenti – VIDEO

Adriano Galliani risponde su Colpani, uomo mercato del Monza accostato anche al Milan. Le sue parole ai giornalisti presenti.

COLPANI – «Mai parlato di Colpani con nessuno. Gli abbiamo prolungato il contratto per cinque anni: leggo di prenotazioni, ma non ne abbiamo parlato con nessuno. Giuro su Dio che non ne ho parlato con nessuno e soprattutto adesso da senatore devo stare attento ai giuramenti».

