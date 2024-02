Torino, tra i nomi per sostituire Ivan Juric in panchina in caso di addio del tecnico croato c’è anche quello di Gattuso

Il Torino si sta guardando intorno per cercare il successore di Ivan Juric, dopo le parole del tecnico croato che ha annunciato l’addio in caso di mancata qualificazione in Europa.

Tra i nomi, come riportato da Fabrizio Romano, c’è anche quello di Gennaro Gattuso. Il futuro dipende dalla decisione di Juric, ma anche da quella del tecnico italiano – contestato nelle ultime settimane dai tifosi francesi – ma il suo profilo piace molto ai dirigenti granata.

