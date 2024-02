Le parole di Jerome Boateng sulla decisione di accettare l’offerta della Salernitana: «Dopo i successi volevo l’agonismo»

Jerome Boateng, in una intervista a Kicker, ha spiegato il motivo per cui ha accettato l’offerta della Salernitana. Di seguito le sue parole.

«Perché ho scelto di ripartire dalla Salernitana Ho ricevuto richieste e offerte diverse da tutti i continenti. Ma dopo i tanti successi della mia carriera, volevo l’agonismo sportivo. Per me era importante anche avere un buon feeling con la squadra, con l’allenatore e con la società. La Salernitana ha messo un impegno incredibile in queste settimane e le conversazioni con il tecnico Filippo Inzaghi e il nostro direttore sportivo mi hanno toccato il cuore. La sfida è entusiasmante: vogliamo restare in Serie A».

