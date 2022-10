Il centrocampista del Torino Nemanja Radonjic parla così della prossima sfida contro il Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Nemanja Radonjic, centrocampista del Torino, ha rilasciato qualche dichiarazione sul prossimo match contro il Milan. Le parole del serbo alla Gazzetta dello Sport.

«La vittoria contro l’Udinese ci ha dato un pieno di fiducia in vista della sfida con il Milan. Li ho visto in Champions, hanno fatto una bella partita a Zagabria. È stimolante affrontare un avversario così forte. Mi piace giocare queste gare, sono quelle che completano un calciatore. Quando fai la differenza in queste occasioni è come superare un grande esame. Se ho qualche amico al Milan? Krunic e Rebic, domenica spero di dare loro un dispiacere. E poi c’è Leao…»

