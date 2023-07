Continua il pressing della Lazio al Torino per Samuele Ricci, ma il dt Vignati spiega: «Non abbiamo bisogno di vendere»

Il Torino fa muro con la Lazio per Samuele Ricci. Il centrocampista granata sarebbe il sostituto indicato dai biancocelesti per Milinkovic-Savic, ma il Toro al momento non è interessato a vendere e le offerte laziali al momento non soddisfano Cairo.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il direttore tecnico dei granata, Vignati, avrebbe così commentato: «La sua situazione è molto semplice, è normale che sia attenzionato: è un ragazzo top, è giovane, è nel giro della Nazionale ed è normale che ci sia attenzione dei club. Per fortuna il presidente non ha bisogno di vendere per forza i giocatori». Nei prossimi giorni atteso un nuovo contatto tra le due parti.

