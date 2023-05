In vista del prossimo impegno contro l’Hellas Verona il Torino recupera due pedine importanti: Schuurs e Ola Aina

Il Torino si prepara per la sfida contro l’Hellas Verona di domenica alle 12.30 e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, arrivano buone notizie dall’infermeria.

Ivan Juric per l’occasione dovrebbe riavere di nuovo a disposizione Perr Schuurs e Ola Aina. Il centrale dovrebbe rientrare in gruppo tra oggi e domani, mentre l’esterno ha già fatto parte di allenamento in gruppo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG