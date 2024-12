Torino su Arnautovic: la mossa di un insospettabile può cambiare tutto

Il futuro dell’attaccante austriaco è più che mai in bilico: l’ex Bologna lascerà i nerazzurri, resta da capire la tempistica.

Nel tessuto competitivo e sempre in fermento del calcio italiano, il Torino si ritrova a navigare le acque tumultuose del mercato di trasferimento alla ricerca di un nuovo attaccante.

Questa necessità è dettata dall’infortunio di Zapata, colpo duro per la formazione granata, che ora si vede costretta a sondare il mercato per trovare un degno sostituto in grado di rimpolpare le proprie fila offensive.

Rinforzo necessario

Il colombiano ha lasciato il Torino in una brutta situazione: c’è urgente bisogno di un rinforzo nel reparto offensivo. Tante le piste seguite dalla dirigenza granata anche se le risorse economiche sono piuttosto limitate: La Stampa fa il punto della situazione.

In cima alla lista

Al vertice delle preferenze del Torino, si posiziona Beto, attaccante ex Udinese ora all’Everton che ha destato l’interesse del club granata per le sue qualità tecniche e la sua capacità di incidere nel gioco offensivo. Tuttavia, l’acquisto del portoghese rappresenta un’ipotesi complicata sotto diversi aspetti; questo spinge il Torino a valutare alternative più accessibili.

Marko Arnautovic

L’alternativa nerazzurra

I riflettori quindi sono puntati su Marko Arnautovic e Luka Jovic, entrambi legati a contratti in scadenza con Inter e Milan. Queste due opportunità si rivelano come scelte meno onerose dal punto di vista economico, richiedendo al club solamente di farsi carico dell’ingaggio dei giocatori. In particolare, evidenzia il quotidiano, nel primo caso ci sarebbe da sconfiggere anche la riluttanza di Simone Inzaghi a lasciar andare Arnautovic. L’allenatore lo considera importante nelle rotazioni e forse ancor di più a livello di spogliatoio.

