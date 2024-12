Cagliari-Inter, formazioni ufficiali, non mancano le sorprese

È quasi tutto pronto all’Unipol Domus di Cagliari per Cagliari-Inter: Nicola ed Inzaghi hanno deciso le formazioni da mandare in campo.

Questo weekend, l’attesa è tutta per il confronto tra Cagliari e Inter, due formazioni che si affronteranno in un match che promette scintille.

Con alcune novità in termini di formazione, le squadre si apprestano a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere i tre punti.

I padroni di casa

Il Cagliari si appresta a giocare questa importante partita con alcune conferme nel proprio schieramento titolare. Centrale per le ambizioni della squadra sarà la presenza di Mina in difesa, il quale, dopo un periodo di incertezza legato a condizioni fisiche non ottimali, ha recuperato ed è pronto a partire dall’inizio. Il modulo scelto per affrontare l’Inter sarà il 4-4-1-1 e non il 4-2-3-1 inizialmente previsto. In porta torna titolare Scuffet con Sherri che va in panchina; la linea mediana è composta da Makoumbou e Adopo a protezione della difesa.

La situazione dei nerazzurri

Anche l’Inter si presenta a questa sfida con un rientro importante: De Vrij, dopo aver superato i problemi al ginocchio, è pronto a riprendere il suo posto al centro della difesa. La squadra nerazzurra, guidata da Inzaghi, conferma la presenza di Lautaro Martinez e Thuram in attacco. Tuttavia, la squadra dovrà fare a meno di Darmian per questa trasferta, il quale, nonostante sia sulla via della guarigione, sarà risparmiato in vista del prossimo impegno contro l’Atalanta in Supercoppa: ecco le formazioni ufficiali.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram

Le ufficiali

CAGLIARI (4-4-1-1): 22 Scuffet; 28 Zappa, 26 Mina, 6 Luperto, 33 Obert; 19 Zortea, 8 Adopo, 29 Makoumbou, 3 Augello; 70 Gaetano; 91 Piccoli.

A disposizione: 1 Ciocci, 71 Sherri, 9 Lapadula, 10 Viola, 14 Deiola, 16 Prati, 18 Marin, 21 Jankto, 23 Wieteska, 24 Palomino, 30 Pavoletti, 37 Azzi, 80 Kingstone, 97 Felici.

Allenatore: Davide Nicola

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 50 Aidoo, 55 Motta, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Leggi l’articolo completo Cagliari-Inter, formazioni ufficiali, non mancano le sorprese, su Notizie Inter.