Dario Baccin torna in Sudamerica: l’Inter potrebbe aver trovato il suo nuovo crack

Il vicedirettore sportivo farà un altro viaggio di mercato in Sudamerica dopo quello delle scorse settimane.

Il calcio mondiale è noto per le sue incessanti ricerche di nuovi talenti, soprattutto in paesi come l’America del Sud.

Il viaggio di Dario Baccin, vicedirettore sportivo dell’Inter, in Sudamerica si inserisce proprio in questa logica, sottolineando l’importanza che il club milanese attribuisce al scouting globale.

Torneo da monitorare

In seguito al suo recente viaggio in Argentina, dove ha potuto esaminare i talenti emergenti del campionato locale, principalmente a Buenos Aires, Baccin ha pianificato una nuova tappa del suo tour di scouting in Sudamerica. La prossima destinazione sarà il Venezuela, dove si terrà il Sudamericano Sub-20, una rassegna di giovani talenti in programma dal 23 gennaio al 16 febbraio. Questo torneo rappresenta un’occasione d’oro per osservare da vicino alcuni dei migliori giovani calciatori del continente, inclusi coloro che Baccin ha già avuto modo di conoscere e valutare in precedenza.

La missione

L’Inter, attraverso la figura di Baccin, mira non solo a seguire calciatori già noti ma è alla costante ricerca di quelle “sorprese” che possono emergere in competizioni come il Sudamericano Sub-20.

Piero Ausilio

L’obiettivo

Secondo FcInterNews, il dirigente nerazzurro monitorerà attentamente Franco Mastantuono, giovane di soli 17 anni, già segnalato come un potenziale crack del futuro e sul quale anche il Barcellona ha posato gli occhi. Oltre a figure già in risalto nello scenario calcistico giovanile, Baccin è altrettanto concentrato su giocatori meno conosciuti che potrebbero rivelarsi delle vere e proprie scoperte, in linea con l’obiettivo del club di anticipare la concorrenza nella firma di giovani promesse.

