Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Sassuolo

Davide Vagnati ha parlato a Sky Sport prima di Torino-Sassuolo.

LE PAROLE – «Secondo me abbiamo delle risorse importanti, il mister ha pensato che per Seck potesse essere la soluzione migliore in base all’avversario».

L’articolo Torino, Vagnati: «Seck titolare? Il mister ha valutato che…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG