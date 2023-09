Le parole di Duvan Zapata, attaccante del Torino, dopo il pareggio dei granata contro la Roma, arrivato con il suo gol

Duvan Zapata ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Torino contro la Roma. Di seguito le sue parole.

«Sono contento per il gol e per la prestazione della squadra, non era una partita facile ma abbiamo tenuto anche nei momenti difficili. Mi è piaciuto tanto l’atteggiamento, quando non si può vincere è importante non perdere. Volevamo i tre punti ma questo serve tantissimo. Noi abbiamo ambizione, ci alleniamo tantissimo per arrivare pronti a queste partite; questo è il salto di qualità che dobbiamo fare per conquistare i nostri obiettivi. La vita è così, sono stato vicinissimo ai giallorossi ma il calcio ha voluto che indossassi questa maglia e sono onorato di farlo»

