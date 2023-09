Le parole di Ivan Juric, tecnico del Torino, dopo il pareggio ottenuto dai granata all’Olimpico Grande Torino contro la Roma

Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Torino contro la Roma. Di seguito le sue parole.

PRESTAZIONE – «Mi è piaciuta tanto la mia squadra, per l’atteggiamento e ha fatto una grande partita, siamo anche stati sfortunati in occasione del gol. Sarebbe stato un grande peccato perdere. Zapata Siamo contenti che sia qui con noi. All’inizio non ci pensavamo, lui ha dimostrato una grande voglia di venire e siamo felici».

SANABRIA – «Voglio usarlo il più possibile sia contro le difese a 4 che con le difese a 3. Se come società vogliamo fare bene è giusto avere giocatori forti e che ci sia concorrenza».

SERVE UN TERZINO MANCINO – «Bellanova ha fatto una grande partita, mi è piaciuto tantissimo. Abbiamo scelto di avere un destro che entra nel campo, a Salerno Lazaro entrava dentro e creava pericoli».

AMBIENTE – «Mi è piaciuto l’ambiente, ha sostenuto la squadra senza mai lamentarsi. Oggi mi sono piaciuti tutti tanto; arrivavamo da due vittorie, adesso come approccio anche mi sembra una squadra giusta e dobbiamo dimostrare che vogliamo fare bene».

COME HA RECUPERATO LO SPIRITO DELLA SQUADRA – «la squadra non ha mai tradito la prestazione, mentre a Milano ho visto segnali di crollo. Sono stati settimane toste e oggi sono molto soddisfatto. ho percepito segnali negativi, è uscito tutto contro il Milan ma nelle ultime 3 partite ho rivisto la squadra vera che ha possibilità di migliorarsi».

