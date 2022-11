Giovanni Tosto, giornalista, ha parlato del rigore sbagliato da Andrea Belotti nel match tra Roma e Torino. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Non si era ancora visto Andrea Belotti affrontare la squadra di cui è stato indiscusso protagonista per 7 stagioni. Entrato nella ripresa, il Gallo non si è lasciato intenerire dai ricordi. Anzi, ha chiesto a Mourinho di calciare il rigore che, secondo le gerarchie romaniste, avrebbe dovuto battere Dybala. Permesso accordato. Ma niente primo gol in campionato con la maglia giallorossa: palla sul palo, sua disperazione e un sentimento un po’ così nel popolo granata per quell’ansia belottiana di chiudere i conti con il passato».

