Francesco Totti, ex bandiera e capitano della Roma, ha parlato al “The wow side shopping centre” di Fiumicino

Francesco Totti, ex bandiera e capitano della Roma, ha parlato al “The wow side shopping centre” di Fiumicino, in cui è stata presentata una sua statua fatta da 70.000 mila mattoncini Lego. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Adnkronos.

PAROLE – «L’ho chiamato, spero resti. Stiamo parlando di un grande allenatore, uno dei numeri uno al mondo perciò averlo in casa… speriamo di vederlo il più a lungo possibile. Per vincere servono i numeri uno. Italiane in Europa In questo finale di stagione devono dare tutto. Stasera sarò davanti la tv per il derby Champions. Giovedì speriamo bene, mi auguro la finale tra Roma e Juventus, sarebbe bel messaggio per il calcio italiano. Spero bene anche per la Fiorentina e, ovviamente, per l’italiana che andrà in finale di Champions League».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG