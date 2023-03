Totti: «Nessuno regge il ritmo del Napoli. Quando giocavo io la Juve…». Le parole sulla capolista della Serie A e non solo

Totti a Sky Sport ha parlato del Napoli capolista in Serie A e non solo.

LE DICHIARAZIONI – «Sapevo che il Napoli era una buona squadra con un grande allenatore. E’ stato un binomio ben fatto. Loro si sono espressi al massimo in tutto, sono stati anche fortunati perché non hanno una squadra dietro che riesce a reggere il loro ritmo. in genere quando giocavamo noi c’erano sempre Milan, Juve e Inter che stavano sempre aggrappate. facevi 20 vittorie e loro ne facevano 19…».

