Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato a Sport Mediaset del Brighton, prossimo avversario dei giallorossi in Europa League. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Si tratta di un avversario ostico, allenato da un grande tecnico italiano che conosce il nostro calcio e sta facendo bene in Premier League. Al momento direi 50-50, ma a decidere tutto sarà il campo. Penso che sia entrato bene, riuscendo a sostituire al meglio Mourinho. Roma non è una piazza come le altre da allenare, ma lui sta facendo molto bene e mi auguro che possa continuare così. E’ una competizione molto bella che ti permette di rincontrare tanti ex compagni, oltre che di tenerti in forma».

