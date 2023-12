L’ex centrocampista di Serie A Paolo Tramezzani ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sfida tra Inter e Atletico Madrid

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Tramezzani, ha parlato dell’Inter in vista della sfida contro l’Atletico Madrid.

«Quando c’è stato il sorteggio non ero così contento. Una squadra molto chiusa, che fa bene la fase di non possesso. Molto compatta, con grande cattiveria e fame. Ha il carattere del proprio allenatore. Poi sta aggiungendo qualcosa di diverso. Quando ha la palla cerca di gestirla un attimo di più, di spostarla. Davanti ha grande qualità. In 3-4 passaggi si trova ad essere estremamente pericolosa ed incisiva. Difficile affrontarla perché non concede spazi. Quel giocatore di fantasia che manca oggi all’Inter, di cui parlavo prima».

