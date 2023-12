Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, si è espresso così sull’Inter: attualmente in forte pressing per Zielinski, andando contro ADL

Intervistato da Radio Marte, l’ex difensore del Napoli Alessandro Renica si concentra sull’affare dell’Inter Zielinski, andando contro De Laurentiis.

«Ho espresso sui miei profili social il mio disappunto per le parole del presidente su Zielinski perché il polacco è un uomo ed un calciatore che ha dato tutto a Napoli, che ha dimostrato il suo valore professionale ed umano e merita un trattamento migliore, sia sotto l’aspetto comunicativo che sotto l’aspetto economico. Il centrocampista ha mostrato attaccamento alla maglia e non si è mai tirato indietro, sposando in toto la causa azzurra nei suoi lunghi anni a Napoli, mostrando anche una mentalità forte, da uomo speciale quale è. Per il resto, De Laurentiis ha dimostrato di essere un ottimo imprenditore, la squadra resta forte e i giocatori, se si ritrovano, possono lottare per il cammino in Champions. Le battute pessime del patron non incideranno sulla squadra, che conosce bene il presidente ed il suo modo di comunicare»

